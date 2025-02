Trideset mladih slovenskih športnikov na Ofem 2025 v Gruzijo

Ljubljana, 3. februarja - Mlado slovensko reprezentanco v zimskih športih bo na prihajajočem zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine v Bakurianiju v Gruziji zastopalo skupaj 30 športnikov, 16 športnikov in 14 športnic. Mladi slovenski tekmovalci in tekmovalke so se danes predstavili v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani.