Pred svetovnim dnem izpostavili pomen celostne zdravstvene obravnave bolnikov z rakom

Ljubljana, 3. februarja - V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije so pred torkovim svetovnim dnem boja proti raku izpostavili pomen celostne zdravstvene obravnave bolnikov z rakom. Opomnili so, da je vsaka izkušnja z rakom globoko osebna. Bolezen ne prizadene le telesa, temveč ima tudi močan psihosocialni vpliv, so zapisali.