V Belgiji prisegel premier iz flamske nacionalistične stranke

Bruselj, 3. februarja - V Belgiji je skoraj osem mesecev po volitvah danes prisegel novi premier, vodja flamske desne stranke N-VA Bart De Wever, ki bo v novi desnosredinski vladi prevzela tudi vodenje resorjev obrambe, migracij in financ. "In zdaj se lotimo dela," je sporočil premier in se nato odpravil na neformalno srečanje voditeljev EU o evropski obrambi.