Na Slovaškem potekal festival kultur, tudi slovenske

Bratislava, 3. februarja - Prestolnica Slovaške je konec tedna gostila mednarodni festival Živimo na Slovaškem (Žijeme na Slovensku), na katerem so se zbrali predstavniki iz 11 držav, ki na Slovaškem predstavljajo raznolikost kultur. Med sodelujočimi so bili tudi Slovenci s prikazom tradicionalnih obrti, kulinarike in kulturne dediščine.