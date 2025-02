Moški v sporu lažje poškodoval sorodnika

Ljubljana, 3. februarja - Blejski policisti so bili v petek obveščani, da je 53-letni moški s topim predmetom udaril sorodnika in ga lažje poškodoval. Nadaljnje nasilno dejanje sta preprečila policista, ki sta prišla na kraj. Zoper 53-letnega moškega sta uporabila prisilna sredstva in mu odvzela prostost, so sporočili s Policijske uprave Kranj.