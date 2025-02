Ljubljanska borza teden začela s padcem

Ljubljana, 3. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se na začetku tedna večinoma znižali, pri čemer je indeks SBI TOP do 11.30 izgubil 0,80 odstotka. Najbolj, za več kot odstotek, so se dopoldne pocenile delnice Zavarovalnice Triglav in NLB. Zaenkrat je med vlagatelji največ zanimanja za Krkine delnice.