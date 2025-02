Primorsko gospodarstvo kljub mednarodnim gospodarskim težavam dobro posluje

Nova Gorica/Koper, 3. februarja - Primorsko gospodarstvo je v dobri kondiciji, posebej dobro gre logistiki in turizmu. Po mnenju analitika Gospodarske zbornice Slovenije Bojana Ivanca je največja ovira za razvoj pomanjkanje ustreznega prostora za širitev. Rešitev vidi v premišljenem načrtovanju in podpori države pri umeščanju industrijskih con in poslovnih objektov v prostor.