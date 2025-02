Umrl je dolgoletni novinar in urednik Božo Kovač.

Ljubljana, 3. februarja - V devetdesetem letu starosti je v petek umrl dolgoletni novinar in urednik Božo Kovač. Med drugim je bil glavni urednik časnikov Delo in Ljubljanski dnevnik in direktor televizijskih programov na RTV Slovenija. Za svoje delo je leta 2002 prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, so za STA sporočili iz družinskih krogov.