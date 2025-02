Snežne razmere v visokogorju

Snežni zameti so predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov in prevalov ter v grapah. Vetru izpostavljene lege so spihane, pod okoli 2500 metri je sneg tam pomrznjen in poledenel, brez uporabe ustrezne opreme je verjetnost zdrsa velika. Pod okoli 2500 metri je snežna odeja večinoma stabilna, le v zavetrnih legah so tu in tam manjše snežne akumulacije, ki se lahko na strmih pobočjih pod obremenitvijo speljejo in povzročijo padec ali zdrs po trdi podlagi.

Snežna odeja se po burnem dogajanju v preteklem tednu sedaj preobraža bolj počasi. Vlažna plast snega pod višino 2500 metrov je na debelo pomrznila in zdrži veliko obremenitev - tudi v zametih in na zelo strmih pobočjih. Na najvišjih vršacih take trde plasti verjetno ni, zato se tam ob veliki obremenitvi, posebno v zametih, še lahko preobremeni katero od šibkih mest globlje v snežni odeji.

V noči na soboto in v soboto dopoldne je zapadlo do 15 centimetrov suhega snega, ki na nevarnost snežnih plazov nima vpliva z izjemo svežih strmih zametov, kjer so ti nastali na pomrznjeni podlagi. Tam se ob veliki obremenitvi lahko sproži manjši kložast plaz. Ob sončnem vremenu je na prisojah potekalo srenjenje, ki je v nedeljo čez dan seglo do najvišjih vrhov. Debelina skorje na površini snežne odeje je odvisna od nadmorske višine, osončenost in naklonine. V osojah sneg ostaja rahel brez površinske skorje.

Danes je v visokogorju jasno, piha zmeren severnik, nižje oblačno z zmernim severovzhodnikom. Na primorski strani alpsko-dinarske pregrade nizke oblačnosti ni. Na 1500 metrih je temperatura malo pod lediščem, na 2000 metrih okoli -3 stopinje Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo do konca tedna, v torek popoldne bo severovzhodnik oslabel, zato bo v sredo sončno tudi v sredogorju. Takrat bo tudi topleje, nulta izoterma bo na višini 2500 metrov.

Do konca tedna se bo snežna odeja počasi preobražala, na prisojah visokogorja se bo krepila skorja, drugod bo sneg ostal bolj rahel. Stabilnost snežne odeje bo ostala podobna.