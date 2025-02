Poročilo ministrstva krivdo za nesrečo na trajektu Lastovo pripisuje kapitanu in Jadroliniji

Zagreb, 3. februarja - Za nesrečo na trajektu Lastovo avgusta lani v Malem Lošinju, v kateri so umrli trije člani posadke, eden pa je bil poškodovan, so odgovorni kapitan plovila, pa tudi ladijska družba Jadrolinija in njen predsednik uprave David Sopta, v danes objavljenem poročilu ugotavlja hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.