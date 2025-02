Konservatorij za glasbo in balet zvečer s podelitvijo Škerjančevih nagrad

Ljubljana, 3. februarja - V Slovenski filharmoniji bodo danes gostili jubilejno, 30. slovesno podelitev Škerjančevih nagrad, priznanj in diplom za leto 2024, ki jih Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana podeljuje v spomin na skladatelja in dirigenta Lucijana Marijo Škerjanca. Nastopil bo tudi šolski simfonični orkester pod vodstvom dirigenta Slavena Kulenovića.