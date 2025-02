Vreme: Precej jasno s šibko burjo na Primorskem

Ljubljana, 3. februarja - Danes bo na Primorskem in v hribih pretežno jasno, nižje pa bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sončno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Burja na Primorskem bo prehodno ponehala in spet zapihala v noči na četrtek. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo, jugozahodno in jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam priteka nekoliko hladnejši in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu, v sosednjih krajih Italije ter v hribovitih krajih pretežno jasno. Drugod bo dopoldne nizka oblačnost, ki bo lahko ponekod trajala tudi dlje. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V torek bo pretežno jasno, burja bo slabela. Zjutraj bo po nižinah megleno.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.