Azijski vlagatelji se bojijo trgovinske vojne

Tokio, 3. februarja - Indeksi na azijskih borzah so danes precej padli. ZDA so z novim predsednikom Donaldom Trumpom napovedale uvedbo višjih carin na uvoz iz Kitajske, Kanade in Mehike, te pa so napovedale protiukrepe. ZDA je podobne poteze napovedala tudi za EU. Vlagatelji so zaskrbljeni, saj to kaže na začetek trgovinske vojne.