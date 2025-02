Mavericks po šokantni menjavi Dončića doživeli visok poraz

New York, 3. februarja - Vodilno moštvo košarkarske lige NBA Cleveland Cavaliers je ekipi Dallas Mavericks, ki jo je pretresla nenadna menjava superzvezdnika Luke Dončića, prizadejalo visok poraz. Konjeniki so si že po prvi četrtini nabrali ogromno prednost (50:19), na koncu pa so slavili kar s 144:101.