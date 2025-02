Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. in 2. 2.)

Ljubljana, 2. februarja - Tuje tiskovne agencije so poročale predvsem o menjavi Luke Dončića, ki iz Dallasa odhaja v Los Angeles, za Anthonyja Davisa, ki bo postal član Teksašanov. Poročale so tudi o srečanju slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon in jordanskega ministra za zunanje zadeve Ajmana Safadija.