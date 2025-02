Bruselj: EU se bo v primeru ameriških carin odločno odzvala

Bruselj/London/Pariz/Tokio, 2. februarja - Evropska unija obžaluje odločitev ZDA o uvedbi carin na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, je danes dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije v odzivu na potezo Washingtona. Če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil svojo grožnjo in uvedel carine na uvoz iz EU, se bo povezava odločno odzvala, so opozorili v Bruslju.