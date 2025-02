Izidi smučarskega teka v Cognu

* Izidi, 10 km prosto: - moški: 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 21:45,1 2. Iver Tildheim Andersen (Nor) +11,7 3. Martin Nyenget (Nor) 15,7 4. Edvin Anger (Šve) 19,4 5. Simon Hegstad Krueger (Nor) 20,3 6. Livo Niskanen (Nor) 22,1 ... 47. Miha Ličef (Slo) 1:34,0 58. Valerij Gontar (Slo) 2:02,7 - vrstni red v svetovnem pokalu (23/31): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1459 točk 2. Edvin Anger (Šve) 1230 3. Erik Valnes (Nor) 1084 4. Hugo Lapalus (Fra) 1036 5. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 988 6. Simon Hegstad Krueger (Nor) 977 ... 81. Miha Šimenc (Slo) 142 86. Nejc Štern (Slo) 127 106. Vili Črv (Slo) 78 138. Miha Ličef (Slo) 34 - ženske: 1. Jessie Diggins (ZDA) 23:59,7 2. Astrid Oeyre Slind (Nor) 5,1 3. Kerttu Niskanen (Fin) 15,4 4. Katerina Janatova (Češ) 24,5 5. Krista Parmekoski (Fin) 45,8 6. Nadine Fähndrich (Švi) 52,0 ... 27. Anja Mandeljc (Slo) 1:57,0 - vrstni red v svetovnem pokalu (23/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1646 2. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1364 3. Victoria Carl (Nem) 1237 4. Kerttu Niskanen (Fin) 1223 5. Therese Johaug (Nor) 1065 6. Teresa Stadlober (Avt) 937 ... 46. Anja Mandeljc (Slo) 259 70. Eva Urevc (Slo) 132