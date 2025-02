Luka Dončić za Dallas odigral 472 tekem

Los Angeles, 2. februarja - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je del ene največjih menjav sredi sezone v zgodovini severnoameriške lige NBA. Ekipo Dallas Mavericks, za katero je zaigral na 472 tekmah, od tega 422 v rednem delu in 50 v končnici, bo zamenjal za Los Angeles Lakers. Na vseh tekmah v ligi NBA do sedaj je imel povprečje 28,9 točke, 8,7 skoka in 8,2 podaje.