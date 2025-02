Po požaru se dijaki vračajo v dom, kmalu bo nameščen sistem požarne varnosti

Ljubljana, 2. februarja - Po četrtkovem požaru v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani so danes dom spet odprli za prihod dijakov. Za tiste, ki so bivali v najbolj poškodovanih oddelkih, so pripravili nadomestne nastanitve. Stavbo je danes pregledal varnostni inženir in v fizičnem smislu ni ovir za bivanje. V kratkem bodo namestili brezžični sistem požarne varnosti.