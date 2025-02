Ameriške sile v Somaliji ubile pomembne pripadnike Islamske države

Mogadiš, 2. februarja - Oblasti v somalijski regiji Puntland so danes sporočile, da so bili v ameriškem vojaškem napadu ubiti "ključni predstavniki" skrajne Islamske države. Predsednik ZDA Donald Trump je pred tem sporočil, da je ukazal zračni napad na "pomembnega načrtovalca napadov Islamske države in druge teroriste" v Somaliji, poročajo tuje tiskovne agencije.