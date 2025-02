V zrušenju zapuščene stavbe na Kosovu umrli trije najstniki

Priština, 2. februarja - V vasi Jablanica v kosovski občini Đakovica so ponoči v zrušenju zapuščene stavbe umrli trije najstniki, danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Po navedbah medijev naj bi se porušil eden od zidov poslopja ter pod seboj pokopal od 14 do 15 let stare otroke.