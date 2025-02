Število žrtev ruskih napadov v Ukrajini raste, v Kursku zadeta šola

Kijev, 2. februarja - Število žrtev ruskih napadov na Ukrajino ta konec tedna je po podatkih Kijeva naraslo na najmanj 15, med temi je tudi 12 žrtev v Poltavi. O napadu poročajo tudi iz ruske regije Kursk, kjer naj bi raketa zadela šolo, kjer so bili nameščeni civilisti. Umrli so štirje ljudje. Kijev in Moskva krivdo za napad valita drug na drugega.