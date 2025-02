Kanada, Mehika in Kitajska napovedale povračilne ukrepe na ameriške carine

Ottawa/Ciudad de Mexico/Peking, 2. februarja - Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump uvedel carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, so te države napovedale odgovor. Kanada bo uvedla podobne carine na ameriški uvoz, protiukrepe bo sprejel tudi Peking, ki napoveduje tožbo pri WTO za zaščito svojih interesov. V Mehiki so ogorčeni zaradi obtožb o povezavah z mamilarskimi karteli.