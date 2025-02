Kopitarjevi kralji prekinili črno serijo

New York, 2. februarja - Los Angeles Kings, ekipa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, so v severnoameriški profesionalni hokejski ligi prekinili črno serijo štirih zaporednih porazov. V gosteh so s 4:2 premagali Carolino, Hrušičan je tokrat ostal brez doseženega gola ali podaje, sprožil je le en strel proti vratom.