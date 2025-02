Oblak z Atleticom do gladke zmage nad Mallorco

Madrid, 1. februarja - Slovenski nogometni vratar Jan Oblak, drugi kapetan španskega prvoligaša Atletica, je v 22. krogu državnega prvenstva primera division Madridčanom pomagal do 14. zmage v sezoni. Atleti so z 2:0 premagali Mallorco in na drugem mestu z 48 točkami dihajo za vrat Realu pred derbijem za vodilni položaj naslednji vikend. Real je po porazu ostal pri 49.