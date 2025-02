Na letošnjo Evrovizijo gre Klemen s pesmijo How Much Time Do We Have Left

Ljubljana, 1. februarja - Igralec in pevec Klemen Slakonja je letošnji slovenski evrovizijski predstavnik. Z imenom Klemen in pesmijo How Much Time Do We Have Left je prepričal tako žirije kot gledalce in poslušalce nocojšnje oddaje Ema na RTV Slovenija. V finale se je uvrstila še July Jones s pesmijo New Religion.