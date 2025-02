Bankirke so se namučile v Kopru

Ljubljana, 1. februarja - Odbojkarice Ankarana so bile v 4. krogu modre skupine 1. Dol Sportklub za ženske na pragu velikega presenečenja. Proti podprvakinjam, igralkam OTP banke Branika, so vodile z 2:0, a niso zdržale do konca, Mariborčanke so prišle do preobrata in tekmo tesno dobile. Calcit Volley je gladko premagal Sip Šempeter, Luka Koper pa je ugnala Gen-I Volley.