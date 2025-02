Danski in hrvaški rokometaši za zlato kolajno na SP

Oslo, 2. februarja - V Unity Areni v predmestju Osla bosta danes na sporedu zadnji rokometni tekmi na letošnjem moškem svetovnem prvenstvu na Norveškem, Hrvaškem in Danskem. Osrednja tekma za zlato kolajno med Danci in Hrvati se bo začela ob 18. uri, tri ure pred tem pa se bodo za odličje bronastega leska pomerili Francozi in Portugalci.