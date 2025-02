Berlin, 1. februarja - Nogometaši Holsteina Kiela, kjer igra tudi Slovenec David Zec, so v 20. krogu nemške lige gostovali pri vodilnem Bayernu in izgubili s 3:4. Po zaostanku z 0:4 so gostje v sodnikovem dodatku prišli do le gola zaostanka, a presenečenja ni bilo.