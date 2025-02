Izidi nordijske kombinacije

* Izidi (tekma strnjenega formata): - moški: 1. Jens Luraas Oftebro (Nor) 17:20,1 2. Jarl Magnus Riiber (Nor) + 0,8 3. Vinzenz Geiger (Nem) 3,2 4. Johannes Lamparter (Avt) 5,5 5. Ilkka Herola (Fin) 9,1 6. Julian Schmid (Nem) 22,0 ... 37. Vid Vrhovnik (Slo) 1:32,9 44. Gašper Brecl (slo) 2:00,0 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 835 2. Vinzenz Geiger (Nem) 734 3. Julian Schmid (Nor) 698 4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 630 5. Johannes Lamparter (Avt) 627 ... 32. Vid Vrhovnik (Slo) 91 57. Gašper Brecl (Slo) 14 - ženske: 1. Nathalie Armbruster (Nem) 13:42,2 2. Gyda Westvold Hansen (Nor) + 37,7 3. Haruka Kasai (Jap) 41,7 4. Yuna Kasai (Jap) 52,6 5. Alexa Brabec (ZDA) 1:00,2 6. Lena Brocard (Fra) 1:00,7 ... 16. Teja Pavec (Slo) 2:01,0 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Ida Marie Hansen (Nor) 650 2. Nathalie Armbruster (Nem) 555 3. Haruka Kasai (Jap) 483 4. Gyda Westvold Hansen (Nor) 462 5. Yuna Kasai (Jap) 387 ... 7. Ema Volavšek (Slo) 342 26. Teja Pavec (Slo) 114 33. Tia Malovrh (Slo) 56 35. Silva Verbič (Slo) 47