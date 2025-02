Liverpool preživel še eno neugodno gostovanje

London, 1. februarja - Nogometaši Liverpoola so preživeli še eno neugodno gostovanje na poti do naslova angleškega prvaka. V 24. krogu državnega prvenstva so z 2:0 premagali Bournemouth, ki pred tem ni izgubil 11 tekem. Liverpool ima zdaj spet devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Arsenalom, ki bo svojo tekmo kroga odigral v nedeljo.