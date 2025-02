Celje, 1. februarja - V enem od stanovanjskih objektov v centru Celja je danes prišlo do poskusa ropa. Dva neznana mlajša moška sta od 42-letnega moškega zahtevala denar in ga ob tem poškodovala z ostrim predmetom. Storilca sta pobegnila, so sporočili s Policijske uprave Celje.