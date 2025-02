Izrael izpustil 183 palestinskih zapornikov

Ramala/Tel Aviv, 1. februarja - Izrael je sporočil, da so izpustili vseh 183 Palestincev, kolikor naj bi jih danes v skladu z dogovorom s palestinskim islamističnim gibanje Hamasom zapustilo izraelske zapore. Na krovu več avtobusov so že prispeli na Zahodni breg in v Gazo. Hamas je pred tem izpustil tri izraelske talce.