Izidi smučarskega teka v Cognu

* Izidi, sprint, klasično: - moški: 1. Erik Valnes (Nor) 2:37,60 2. Ansgar Evensen (Nor) + 0,72 3. Even Northug (Nor) 1,19 4. Richard Jouve (Fra) 4,39 5. Lucas Chanavat (Fra) 4,61 6. Edvin Anger (Šve) 5,00 ... - končali v kvalifikacijah: 36. Nejc Štern (Slo) 38. Miha Šimenc (Slo) 61. Anže Gros (Slo) 73. Miha Ličef (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (22/31): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1459 točk 2. Edvin Anger (Šve) 1145 3. Erik Valnes (Nor) 1084 4. Hugo Lapalus (Fra) 976 5. Federico Pellegrino (Ita) 941 6. Mika Vermeulen (Avt) 931 ... 78. Miha Šimenc (Slo) 142 81. Nejc Štern (Slo) 127 103. Vili Črv (Slo) 78 140. Miha Ličef (Slo) 30 - ženske: 1. Maja Dahlqvist (Šve) 3:03,87 2. Nadine Fähndrich (Švi) + 0,94 3. Laura Gimmler (Nem) 1,25 4. Lotta Udnes Weng (Nor) 3,57 5. Ane Appelkvist Stenseth (Nor) 15,24 6. Coletta Rydzek (Nem) 16,93 ... - končala v kvalifikacijah: 47. Anja Manjdeljc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (22/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1546 2. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1269 3. Victoria Carl (Nem) 1237 4. Kerttu Niskanen (Fin) 1133 5. Therese Johaug (Nor) 1065 6. Teresa Stadlober (Avt) 937 ... 50. Anja Mandeljc (Slo) 229 67. Eva Urevc (Slo) 132 ...