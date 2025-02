Prek mejnega prehoda Rafa v Egipt prva skupina palestinskih pacientov

Gaza, 1. februarja - Prek mejnega prehoda Rafa na jugu območja Gaze so po današnjem vnovičnem odprtju v Egipt prepeljali prvo skupino Palestincev, ki potrebujejo zdravniško pomoč. Po navedbah oblasti v palestinski enklavi so evakuirali 50 ljudi. Edini prehod med Gazo in Egiptom je bil pred tem zaprt od maja lani.