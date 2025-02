V Mariboru trčili v policijsko službeno vozilo

Maribor, 1. februarja - Mariborski policisti so se v petek zvečer odzvali na prijavo o sumljivih osebah na enem od parkirišč, ki so se na kraj pripeljale z avtom in si ogledovale parkirana vozila. Avto so izsledili, a je med ustavljanjem trčil v policijsko službeno vozilo. Ker osebe v avtu po ustavitvi niso upoštevale ukazov policistov, so ti uporabili prisilna sredstva.