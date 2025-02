Pred blokado mostov v Novi Sad prispeli beograjski študenti

Novi Sad, 1. februarja - Beograjski študenti, ki so se proti Novemu Sadu v četrtek odpravili peš, v petek pa s kolesi, so v petek zvečer prispeli v to mesto na severu Srbije. Popoldne se bodo novosadskim študentom pridružili v blokadi treh mostov čez Donavo in s tem simbolno obeležili tri mesece od nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi.