Dobrepoljci premagali THE Nutrition Extrem in skočili na tretje mesto

Ljubljana, 1. februarja - Nogometaši Dobrepolja so v petek v 1. slovenski futsal ligi doma s 3:1 premagali THE Nutrition Extrem in so zdaj tretji na prvenstveni lestvici. To je bila edina petkova tekma razvlečenega 15. kroga, ki se je začel že pretekli teden, končal pa se bo v torek s tekmo med Silikom Vrhniko in PJ Joco Benediktom.