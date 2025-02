Dallas doma proti Vancouvru do četrte zaporedne zmage

Dallas, 1. februarja - Hokejisti Dallas Stars so sinoči v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu s 5:3 premagali Vancouver Canucks in vpisali četrto zaporedno zmago. Colorado Avalanche je medtem s 5:0 odpravil St. Louis Blues, Columbus Blue Jackets pa so v gosteh po podaljšku s 3:2 ugnali Utah.