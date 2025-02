Policisti iščejo povzročitelja petkove prometne nesreče v Ormožu

Kot so danes zgodaj zjutraj sporočili z mariborske policijske uprave, je do nesreče prišlo v petek ob 19.35. Ker okoliščine nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in s pobegom niso znane, policisti voznika rdečega avtomobila in morebitne priče prosijo, da pokličejo na telefonsko številko mariborske policijske postaje 02/450-20-30 ali na številko 113 oziroma se zglasijo na postaji prometne policije Maribor.