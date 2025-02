Đoković poslal sporočilo z napisom "Študentje so šampioni"

Novi Sad, 1. februarja - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je v petek zvečer na beograjski derbi košarkarske evrolige med Partizanom in Crveno zvezdo prišel z angleškim napisom na majici "Študentje so šampioni". To je storil na dan, ko je povorka beograjskih študentov prišla v Novi Sad.