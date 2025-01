Belokranjskemu čebelarju prepovedali tržiti med

Ljubljana, 31. januarja - Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so danes pri čebelarju iz Bele krajine, ki so mu po nadzoru v avgustu 2024 odvzeli ekološki certifikat, izvedli nov izredni nadzor. Zaradi ugotovljenih neskladnosti so mu odredili prepoved premika čebeljih družin s posestva in prepoved trženja medu, so sporočili.