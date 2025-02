Krška opozicija preprečila potrjevanje projekta Park urbanih športov

Krško, 1. februarja - Krški občinski svet bi moral na petkovi seji potrditi investicijsko dokumentacijo za gradnjo Parka urbanih športov, ki ga občina načrtuje med Stadionom Matije Gubca in krškim pokopališčem, a do glasovanja o tem ni prišlo, ker so opozicijski svetniki obstruirali sejo. Glasovanje naj bi opravili na eni od prihodnjih sej.