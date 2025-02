Ministrstvo od bolnišnic pričakuje takojšnje obveščanje ob okvari heliportov

Ljubljana, 2. februarja - Z ministrstva za zdravje so bolnišnicam poslali navodila za ustrezno obveščanje v primeru nedelovanja heliportov. V dopisu so poudarili, da so heliporti ključna infrastruktura za izvajanje nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, zato je hitro in natančno obveščanje o njihovem stanju izjemnega pomena.