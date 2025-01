Varnostni svet ZN soglasno podaljšal mandat mirovni misiji na Cipru

New York, 31. januarja - Varnostni svet ZN je danes soglasno za leto dni podaljšal mandat misiji ZN na Cipru (Unficyp), ki je bila ustanovljena leta 1964 za prekinitev spopadov med ciprskimi Turki in Grki. Resolucija turško in ciprsko oziroma grško stran poziva, naj se vzdržita enostranskih potez, ki povečujejo napetosti na razdeljenem otoku.