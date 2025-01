Slovenski skakalci ekipno peti v Willingenu, zmaga Norvežanom

Willingen, 31. januarja - Norveški smučarski skakalci so zmagovalci tekme svetovnega pokala mešanih ekip v nemškem Willingenu. Slovenci so po diskvalifikaciji Timija Zajca v prvi seriji danes pred 7650 gledalci ostali brez boja za zmago, tekmo so z le sedmimi skoki končali na petem mestu.