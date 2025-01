V koprski škofiji bodo danes umestili novega škofa

Koper, 1. februarja - V koprski škofiji bodo dopoldne umestili novega škofa. Papež Frančišek je na to mesto novembra lani imenoval dozdajšnjega murskosoboškega škofa Petra Štumpfa, ki vodenje nove škofije prevzema danes. Kot je povedal na petkovi novinarski konferenci, v koprsko škofijo prihaja, da bi delal to, kar mu nalagajo vest in dolžnosti.