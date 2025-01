MZEZ v luči protestov srbskih študentov poudarja pomen mladih in civilne družbe

Ljubljana, 31. januarja - Pismo podpore ljubljanskega župana Zorana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću v času študentskih protestov ne predstavlja uradnih stališč Slovenije, je v današnjem odzivu poudarilo zunanje ministrstvo. Kot so še sporočili v odgovoru na novinarska poizvedovanja, so mladi in civilna družba ključni gradniki prihodnosti vsake družbe.