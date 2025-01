Ljubljanski župan Janković v pismu izrazil podporo Vučiću

Ljubljana/Beograd, 31. januarja - Ljubljanski župan Zoran Janković je v pismu izrazil podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in mu ponudil svojo pomoč. "V teh zahtevnih in prelomnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste storili za razvoj in stabilnost države," je zapisal.