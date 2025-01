Objavljen razpis za direktorja RIC

Ljubljana, 31. januarja - Svet Državnega izpitnega centra (RIC) je objavil razpis za direktorja centra. Kandidati morajo imeti zaključen študij druge stopnje in najmanj pet let delovnih izkušenj pri vodstvenih delih. Prijavi morajo kandidati priložiti tudi svojo zamisel razvoja in delovanja centra v petletnem mandatu. Rok za prijavo je 10. februar.